Euro
11.0794
0.11%
Dolar
9.5402
0.05%
Altın
546.56
-0.61%
Borsa
1.507
-0.12%
Bitcoin
571.171
-3.84%
BTXN Coin
21.12
1.68%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Sudan'da Başbakanı Hamduk serbest bırakıldı

    Askerler tarafından alıkonulan Başbakan Hamduk, başkent Hartum'daki evine ulaştı.
    • AA
    • 27.10.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sudan'da Başbakanı Hamduk serbest bırakıldı

    Sudan'da ordunun darbe girişiminin ardından Başbakan Abdullah Hamduk ve bazı siyasiler gözaltına alınmıştı.

    Geçiş yönetiminin askeri kanadı tarafından alıkonulan Hamduk'un, serbest bırakıldığı açıklandı.

    HARTUM'DAKİ EVİNE ULAŞTI

    Sudan basınındaki habere göre, Hamduk'un güvenliğini sağlamak amacıyla beraberinde askerlerin olduğu kaydedildi.

    Serbest bırakılan Başbakan Hamduk'un, başkent Hartum'daki evine ulaştığı aktarıldı.

    ORDU KOMUTANI VE HAMDUK'UN AÇIKLAMALARI

    Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, yaptığı açıklamada, Başbakan Abdullah Hamduk'un, güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini duyurmuştu.

    Hamduk, ülkedeki sivil kanadın tasfiyesini, "Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği olarak devrimin gidişatının düzeltilmesi, ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anayasal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler Yasası gereğince bu kararları aldı." sözleriyle açıklamıştı.

    Sudan da Başbakanı Hamduk serbest bırakıldı #1

    OHAL İLAN EDİLDİ

    Sudan'da 25 Ekim sabahı, Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı.

    Sivil kanada düzenlenen askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

    Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

    Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir