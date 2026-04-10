Sudan'da her 4 kişiden 1'i yerinden edilmiş durumda

Afrika ülkesinde iç çatışmalar sürüyor...

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sudan Temsilcisi Marie-Helene Verney, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"4 KİŞİDEN 1'İ YERİNDEN EDİLMİŞ DURUMDA"

Sudan'daki krizin dördüncü yılına girdiğini hatırlatan Verney, ülkenin büyük bir bölümünde çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Verney, çatışmaların yeni yerinden edilmelere neden olduğunu kaydederek, "Nisan 2023'te savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 14 milyon insan kaçmak zorunda kaldı. Bunların 9 milyonu Sudan içinde, 4,4 milyonu ise sınır ötesinde yerinden edilmiş durumda. Bugün her 4 Sudanlıdan 1'i yerinden edilmiş durumda." dedi.

Özellikle sivil halkın risk altında olduğunun altını çizen Verney, güvenliğe doğru yolculuk sırasında sık sık taciz, şiddet ve kaçırma olaylarının rapor edildiğini söyledi.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Verney, Sudanlı mültecilerin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan komşu ülkeler Çad, Mısır ve Güney Sudan'ın kritik bir noktada olduğunu belirterek, bu ülkelerde azalan yardım ve sınırlı fırsatların, birçok kişiyi imkansız seçimlerle karşı karşıya bıraktığının altını çizdi.

Yerinden edilmiş birçok Sudanlının, çatışmaların büyük ölçüde azaldığı bölgelere döndüğüne de işaret eden Verney, "Bunların yaklaşık yüzde 80'i iç göçmenlerden oluşuyor ve komşu ülkelerden gelen 890 bin mülteci de geri döndü." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.