Sudan'da kabileler çatıştı: Onlarca kişi can verdi Sudan'da Arap ve Afrika kökenli kabileler arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişi öldü.

AA

Sudan'ın Çad sınırındaki Batı Darfur eyaletinde Arap Beni Halba ile Afrikalı Masalit kabileleri arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sudan ordusu ile hükümetin isyancı ilan ettiği paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasında patlak veren iç savaşla birlikte etnik temelli şiddet de bölgede tırmandı.

Güney Darfur eyaletinin başkenti Nyala'daki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmalarda Nyala'da bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu 3 kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İki taraf arasında 4 aydır süren şiddetli çatışmalar başkent Hartum ve çevresiyle birlikte beş eyaletten oluşan Darfur bölgesinin özellikle Nyala, El-Cuneyne, Zalince, Kas, Um Dafuk ve Kutum gibi şehirlerinde yoğunlaştı.

İç savaş endişesi var

Sudan’daki bölgecilik ve kabilecilik anlayışının iki güç arasındaki çatışmaları kabilelerin de dahil olduğu bir iç savaşa dönüştürmesinden endişe ediliyor.