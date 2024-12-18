Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1235'e yükseldi

AA & Ensonhaber

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkede toplam kolera vaka sayısının 47 bin 366'ye ulaştığı ifade edildi.

Kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1235'e yükseldiği kaydedildi.

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer 12 Ağustos'ta kolerayı salgın hastalık ilan etti.

SAVAŞ DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.