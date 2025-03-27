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Haber Merkezi

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yaklaşık iki yıl önce başlayan, ordu ve HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle başlayan çatışmalar, dün itibarıyla yeni bir döneme girdi.

Ordu, yaklaşık 2 yıldır HDK'nin kontrolünde bulunan Hartum'un büyük kısmını geri almayı başardı.

"HARTUM ÖZGÜRLEŞTİ"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yaptığı açıklamada, HDK güçlerinin başkent üzerindeki kontrolünün sona erdiğini işaret ederek, "Hartum özgürdür. Hartum özgürleşti ve mesele kapandı." ifadelerini kullandı.

El-Burhan, HDK güçlerini başkentten çıkaran ve devlet kurumlarında kontrol sağlamak için yoğun çatışmalara giren askerlere övgüde bulundu.

HAVALİMANINA İNİNCE SECDE YAPTI

Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, El-Burhan'ın helikopterle Hartum Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra secde ettiği ifade edildi.

Havalimanındaki askeri birlikleri denetleyen El-Burhan'ın daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçtiği belirtildi.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, Nisan 2023'ten bu yana HDK'nın kontrolünde olan Hartum Uluslararası Havalimanı'nın ve HDK'nın başkentteki son büyük kalesi olan Jebel Awliya'daki Taiba el-Hasanab kampının geri alındığı duyurulmuştu.

ORDU İLERLEME KAYDEDİYOR

Paramiliter grup HDK, çatışmanın başladığı Nisan 2023'te hızla sarayı ve başkentin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Ordu ise, 2024 yılı başından bu yana özellikle Hartum'un kuzeyindeki Omdurman'da önemli toprak kazanımları elde etmiş ve durumu kendi lehine çevirmişti.

Eylül 2024 sonlarında başlatılan ve hava saldırılarıyla desteklenen geniş çaplı askeri harekatın ardından ordu, Hartum'a doğru büyük ilerleme kaydetmişti.

ÜLKEDEKİ İÇ ÇATIŞMA

Sudan'da 15 Nisan 2023'te Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen HDK arasında çatışmalar başlamıştı.

El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan HDK'nın bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, HDK'nın ​başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmuştu.

ABD merkezli Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi'nin (ACLED) verilerine göre İki yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle en az 29 bin 683 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre 15 milyondan fazla kişi de yerinden edildi.