Sudan'ın Faşir kentinden 62 bin kişi göç etti

- BM Uluslararası Göç Örgütü, Faşir kentinin RSF kontrolüne geçmesinden sonra 62 binden fazla kişinin göç ettiğini açıkladı.
- Şiddetli çatışmalar sonrası HDK, sivilleri zorla yerinden çıkardı ve pek çok kişiyi öldürüp işkence etti.
- 26-29 Ekim arasında Faşir'den 62 bin 263 kişi göç etti, sadece 29 Ekim'de 26 binden fazla kişi yerinden edildi.
Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nın kontrolüne girdi.
On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansıdı.
62 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖÇ ETTİ
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan’ın batısında yer alan Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinin, 26 Ekim’de Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından ele geçirilmesinin ardından 4 gün içinde 62 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığını duyurdu.
Açıklamada, saha ekiplerinin verilerine göre; 26-29 Ekim arasında Faşir ve çevresindeki köylerden 62 bin 263 kişinin yer değiştirdiği, yalnızca 29 Ekim’de de 26 binden fazla kişinin göç ettiği bildirildi.