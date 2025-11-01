Sudan'ın Faşir kentinden 62 bin kişi göç etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansıdı.

62 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖÇ ETTİ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan’ın batısında yer alan Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinin, 26 Ekim’de Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından ele geçirilmesinin ardından 4 gün içinde 62 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Açıklamada, saha ekiplerinin verilerine göre; 26-29 Ekim arasında Faşir ve çevresindeki köylerden 62 bin 263 kişinin yer değiştirdiği, yalnızca 29 Ekim’de de 26 binden fazla kişinin göç ettiği bildirildi.