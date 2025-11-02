Sudanlı Bakan: Sivillere yönelik sistematik şiddet uygulanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sudan Sosyal Refah İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Selima İshak, Sudan'da 2023'ten bu yana ordu ile çatışan dış destekli HDK'nın Faşir kentinde yaptığı katliama ilişkin açıklamalarda bulundu.

HDK unsurlarının sivillere yönelik yaygın şiddet, cinsel saldırı ve sistematik yıldırma taktikleri uyguladığını belirten İshak "Bu, sistematik bir etnik temizliktir ve sessiz kalan herkes bu suça ortak oluyor." ifadelerini kullandı.

"YAŞANANLAR BU KADAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE BELGELENMEMİŞTİ"

İshak, HDK’nın Faşir’e girişinin ardından kentte ağır ihlaller yaşandığını, bölgede çekilen görüntülerin ve paylaşılan videoların olguyu gözler önüne serdiğini belirtti.

Faşir’de yaşananları 2023’te Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentindeki olaylarla kıyaslayan İshak, şunları kaydetti:

"Faşir’de yaşananlar, Cineyne’de 2023’te yaşananlara çok benziyor. Ancak o dönemde yaşananlar bu kadar yoğun şekilde belgelenmemişti. Artık çekim yapmak, karşı tarafı yenmek için kullanılan bir silah haline geldi."

"SUÇLAR DOĞRUDAN KAYDA ALINIYOR"

HDK'nın yalnızca fiziksel şiddet değil, aynı zamanda psikolojik bir savaş yürüttüğüne işaret eden Sudanlı Bakan, "Suçlar doğrudan kayda alınıyor, bunlar izleyip zevk almak için belgeleniyor. Onlar için öldürme anı bir zafer duygusuna dönüştü. Bu psikolojik üstünlük, fiziki saldırıdan daha yıkıcı olabiliyor." ifadelerine yer verdi.

HDK’nın halkı boyun eğdirmek amacıyla videoları ve görüntüleri sistematik biçimde kullandığını belirten İshak, "Faşir’de halkı boyun eğdirmek Hızlı Destek Kuvvetleri’nin temel silahı oldu." dedi.

İLK İKİ GÜNDE 300 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

İshak, HDK’nın kente girişinin ardından uyguladığı şiddetin boyutuna dikkat çekerek, "HDK kente girdikten sonra ilk iki gün içinde 300 kadını öldürdü." dedi.

Kadınlara yönelik saldırıların sistematik olduğunu vurgulayan Sudanlı Bakan, "Cinsel şiddet, işkence ve öldürme aynı anda uygulanıyor. Artık hiçbir kadın kendini dokunulmaz hissetmiyor." sözlerine yer verdi.

Bakan, bilinen tecavüz vakalarının en az 25 olduğunu ve saldırılarda bazı kadın gazetecilerin de hedef alındığını aktardı.

İshak, öldürülen kadınların bir kısmının cinsel şiddete veya işkenceye maruz kaldığını belirtti.

"ÖLÜM YOLUNDA HAYATTA KALAN ÇOK AZ"

İshak, Faşir’den kaçmaya çalışan sivillerin büyük tehlike altında olduğunu belirterek, kent ile Tavila arasındaki güzergahın halk arasında "ölüm yolu" olarak anıldığını söyledi.

Sudanlı Bakan, "Herhangi biri 'ölüm yolu'na çıktığında o kişinin hikayesinin sonunda hayatta kalma ihtimali çok düşüktür. Hayatta kalanlar az." dedi.

UNICEF verilerine atıf yapan İshak, binlerce ailenin açlık ve susuzluk içinde, 60 kilometreye varan yürüyüşlerle Tavila’ya ulaşmaya çalıştığını, bu kaçışların çaresizlik ve yorgunluk içinde gerçekleştiğini ifade etti.

"DÜNYA SESSİZ KALDIKÇA BU VAHŞET DEVAM EDECEK"

Bakan İshak, HDK’nın Faşir’i ele geçirmesiyle Darfur’un beş idari merkezinin HDK kontrolüne geçtiğini belirterek, "Eğer HDK Faşir’de kalmaya devam ederse, Darfur’daki herkesi yok edecekler." dedi.

İshak, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, "Dünya sessiz kaldıkça bu vahşet devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"ANNELER ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE İSTİSMAR EDİLİP ÖLDÜRÜLÜYOR"

Bakan, HDK’nın eylemlerinin tüm yaş gruplarını hedef aldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Hiçbir yaş veya statü koruma sağlamıyor. Bir bebek de, 85 yaşındaki bir kadın da hedef olabiliyor. Kadınlara dokunmak ve onları küçük düşürmek en yaygın ihlallerden biri oldu. Cinsel şiddet çocuklara kadar uzandı. Bazı çocukların annelerinin önünde istismar edilip öldürüldüğü belirtiliyor."

YARDIM ENGELLERİ VE HÜKÜMETİN ÇABASI

Bakan İshak, bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin ciddi şekilde kısıtlandığını belirterek, "Hükümet bu bölgelere ulaşamıyor ama biz yine de yardım etmeye ve insanları kurtarmaya çalışıyoruz. Bugün hala orada mahsur kalan insanlar var. Tek dileğim, yardıma gidenlerin öldürülmeden veya kaçırılmadan ulaşabilmesi." dedi.

İshak, yardım çalışanlarının güvenliği için bazı yardımların gizli yollarla ulaştırıldığını, doğrudan müdahalenin yerel aktörleri tehlikeye atabileceğini de söyledi.

ÇATIŞMANIN GENİŞ YÜZÜ

Sudan’da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar 15 Nisan 2023’ten bu yana sürüyor. Darfur’daki çatışmalar ve HDK’nın iddia edilen saldırıları binlerce sivilin ölümüne, milyonlarca kişinin yerinden edilmesine yol açtı.

Bakan Selima İshak’ın açıklamaları, Faşir’de yaşandığı belirtilen ihlallerin kapsamına ve niteliğine dair uluslararası soruşturma çağrılarını güçlendirecek nitelikte. HDK liderliği geçmişte bazı "aşırılıklar"ın yaşandığını kabul etmiş olsa da, bağımsız bir soruşturma hala bekleniyor.