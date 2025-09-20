Sumud Filosu'nda yer alan Fransız aktör Frank Romano İhlâs Suresi'ni okudu

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı sürüyor...

7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, 2 Mart tarihinde kente yardım girişlerini de engelledi ve soykırım bir başka boyuta geçti, açlık...

Gazze'de insanlar artık sadece saldırılarla değil, açlıkla da ölüyor...

ULUSLARARASI KAMUOYU SESSİZ KALMADI

İsrail'in bu soykırımına uluslararası kamuoyu sessiz kalmadı.

Bu kapsamda İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve Filistinlilere yardım ulaştırmak amacıyla, 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Sumud Filosu yola çıktı.

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nda 44'ten fazla ülkeden gazeteciler, sanatçılar, siyasetçiler ve akademisyenler yer aldı.

FRANSIZ AKTÖR İHLÂS SURESİ'Nİ OKUDU

Fransız-Amerikalı uluslararası hukuk profesörü ve aktivist 72 yaşındaki Frank Romano da bunlardan biriydi.

Sumud Filosu, Gazze'ye doğru yol almaya devam ederken, Romano'dan da güzel görüntüler geldi.

Fransız aktör Romano'nun İhlâs Suresi’ni okuduğu görüntüler çok beğenildi.

SUMUD FİLOSU

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, filoya katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.