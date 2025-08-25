Suriye, ABD Kongresi’ne 'yaptırımları kaldırın' çağrısında bulundu

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye, yeni hükümetiyle birlikte toparlanmaya çalışıyor.

Bu kapsamda birçok ülke ile diplomatik görüşmeler yürütülüyor.

ABD'YE 'YAPTIRIMLARI KALDIRIN' ÇAĞRISI

Suriye-Amerikan Barış ve Refah İttifakı Örgütü’nden (SAAPP) yapılan açıklamada Kongre’ye Suriye’ye uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılması için çağrı yapıldı.

Açıklamada, bu adımın Suriye halkının haklarını yeniden kazanması için önemli olduğu vurgulandı.

"YANIMIZDA DURAN HERKESE MİNNETTARLIĞIMIZI SUNUYORUZ"

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Farklı eyaletlerden ve topluluklardan birleşen ABD’li Suriyelilerin, halkları adına özgürlük ve yaptırımlardan kurtuluş için tek bir sesle konuştukları ve bu yaptırımların Suriyelilerin haklarına ve geçimlerine zarar verdiği" ifade edildi.

Açıklamada, "Suriye’nin yanında duran herkese minnettarlığımızı sunuyoruz. İş birliğinin, kamu yararı için çok şey gerçekleştirdiğini görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SAAPP, Suriyeli ve ABD’li toplumlar arasında barış, refah ve kültürel anlayışı geliştirmeyi amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.