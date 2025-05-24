Suriye: ABD yaptırımlarının kalkmasından memnunuz

AA & Ensonhaber

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararını "doğru yönde atılmış olumlu bir adım" olarak değerlendirdi.

Yapılan açıklamada, bu adımın Suriye’nin yaşadığı insani ve ekonomik zorlukların hafifletilmesine katkı sunacağı ifade edilerek, Şam yönetiminin işbirliğine açık tüm taraflarla karşılıklı saygı ve iç işlerine müdahale edilmemesi koşuluyla ilişkilerini geliştirme isteğinde olduğu belirtildi.

"ABD VE AB'NİN YAPTIRIMLARI KALDIRMASI MEMNUNİYET VERİCİ"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Şeybani, "Bu gelişmeler ışığında önümüzdeki aylarda Suriye halkına daha büyük başarılar vaat ediyoruz. Suriye ve vatandaşları, uluslararası arenada güçlü bir statüye, refah dolu bir yaşama ve hak ettiği temsil gücüne layıktır." dedi.

ABD Hazine Bakanlığı ise dün, Suriye’ye yönelik yaptırımların hemen hafifletilmesini hedefleyerek, ülkeye yeni yatırımların yapılmasına, finansal ve diğer hizmetlerin sağlanmasına ve Suriye kaynaklı petrol ile petrol ürünleriyle ilgili işlemlere izin veren genel lisans (GL 25) yayımladı.