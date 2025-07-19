Suriye hükümetinden Süveyda açıklaması: Özel bir kuvvet gönderilecek

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan Süveyda'daki çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

"BU TÜR EYLEMLER HİÇBİR GEREKÇEYLE KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, Süveyda'daki olayların derin bir endişeyle takip edildiği aktarılırken şöyle denildi:

"Bu gruplar, silahı bir oldu-bitti aracı olarak kullanmış, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere sivillerin hayatını doğrudan tehlikeye atmıştır. Ailelere saldırmak, çocukları korkuya sevk etmek ve insanların evlerine girerek onurlarına saldırmak, ahlaki, hukuki ve insani her ölçüte göre reddedilen ve kınanan bir durumdur. Bu tür eylemler hiçbir gerekçeyle kabul edilemez"

"SURİYE, OLAYLAR KARŞISINDAKİ TUTUMUNU, TOPLUMSAL BARIŞ VE SÜKUNETİ SAĞLAMA İLKESİ ÜZERİNE İNŞA ETMEKTEDİR"

Sivillere saygı göstermenin ve onların güvenliğini sağlamanın ulusal bir görev olduğuna değinilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu değerlere yönelik her türlü ihlal, toplumun özüne bir darbe ve ülke birliğine yönelik bir tehdittir. Suriye Arap Cumhuriyeti, bu olaylar karşısındaki tutumunu, intikam mantığı değil, toplumsal barış ve sükuneti sağlama ilkesi üzerine inşa etmektedir. Kaosa kaosla cevap vermez, yasayı yasayla korur, saldırıya adaletle karşılık verir, intikamla değil"

"YETKİLİ KURUMLAR ÖZEL BİR GÜÇ GÖNDERMEK İÇİN ÇALIŞMAKTA"

Suriye'nin, ülkedeki tüm vatandaşların devleti olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Bu devlet, ne sadece Dürzi topluluğuna, ne de yalnızca Bedevilere aittir. Ulusal sorumluluk, herkesin aynı çatı altında, vatan çatısı altında ve ortak bir referansla, hukukla, bir arada olmasını gerektirir. Bu gelişmeler ışığında, Suriye Arap Cumhuriyeti tüm tarafları itidale ve sağduyuya davet etmekte, vatandaşların güvenliğini ve toplumun istikrarını tehdit eden ihlalleri durdurmak için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulamaktadır. Yetkili kurumlar, çatışmaları sona erdirmek ve çatışmayı sahada çözmek üzere özel bir güç göndermek için çalışmakta, aynı zamanda da siyasi ve güvenlik önlemleriyle istikrarı tesis etmeye ve kentin en kısa sürede yeniden huzura kavuşmasını sağlamaya çalışmaktadır"

'ZENGİN TOPLUMSAL DOKUYU KORUMAK İÇİN' BİRLİKTE ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Birlik çağrısının da yer aldığı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, bu ülkenin tüm bilge ve sorumlu evlatlarını, bu sıkıntılı süreci aşmak için el ele vermeye, gerilimi tırmandıran çağrılardan uzak durmaya ve yüzyıllardır Suriye'yi ayakta tutan zengin toplumsal dokuyu korumak adına birlikte çalışmaya çağırmaktadır" ifadeleri yer aldı.

SURİYE ORDUSU, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE KARŞI HALEP'İN DOĞUSUNA SEVKİYAT YAPTI

Ayrıca Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG hareketliliğine karşı Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafır bölgesine takviye asker gönderdiği bildirildi.

AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin 15 Temmuz'da Deyr Hafır'da Suriye ordusuyla çatışmasının ardından bölgeye takviye unsurlar göndermesi üzerine tedbir aldı.

Bu kapsamda, Suriye güvenlik güçleri de Halep'e bağlı Münbiç'ten Deyr Hafır'a asker ve silah sevkiyatı yaptı.

Terör örgütü unsurları, Halep ilinin doğusunda Rakka yolu üzerinde bulunan ve Münbiç'in de güney eksenine denk düşen Deyr Hafır bölgesinde, 15 Temmuz günü Suriye ordusuyla çatışmaya girmişti.

PKK/YPG birkaç saat süren çatışmaların ardından Rakka'dan Deyr Hafır hattına takviye yapmıştı.

Terör örgütünün Rakka'daki "17. Fırka Karargahı"ndan çıkan uçaksavarlı 150 kadar pikap akşam saatlerinde Halep kırsalında örgütün cephe hatlarına ulaşmıştı.

Sevkiyatın yapıldığı bölgede, PKK/YPG ile Savunma Bakanlığına bağlı birlikler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam etti.