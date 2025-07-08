Suriye, Lazkiye kırsalındaki yangınlar için AB'den destek talep etti

Suriye Haber kanalına konuşan Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed el-Salih Lazkiye ilinde yaklaşık bir haftadır devam eden yangınlara ilişkin açıklamada bulundu.

Salih, Avrupa Birliği (AB) ile temasa geçildiğini ve Lazkiye kırsalında devam eden yangınların söndürülmesi için uluslararası destek talep ettiklerini söyledi.

"YANGIN, EKİPLERİN VE YEREL HALKIN DESTEĞİYLE KONTROL ALTINA ALINDI"

Dün geceki şiddetli rüzgarların etkisiyle yangının ilin kuzey kırsalındaki Gasaniye Falak köyüne yayıldığını kaydeden Salih, buradaki yangınların Sivil Savunma ekipleri ve yerel halkın desteğiyle kontrol altına alındığını aktardı.

AB'DEN DESTEK TALEP EDİLDİ

En büyük önceliklerinin sivilleri korumak olduğunu vurgulayan Salih, devam eden yangınların söndürülmesi için AB yetkilileri ile temasa geçtiklerini ve uluslararası destek talep ettiklerini ilettiklerini bildirdi.

Salih, yangının birden fazla yere yayılmasına rağmen can kaybı yaşanmadığını, 10 Sivil Savunma personelinin yaralandığını, çoğunun da dumandan etkilendiğini belirtti.

LAZKİYE ORMAN YANGINI

Suriye’nin Lazkiye ilinde 6 gün önce başlayan orman yangınları devam ediyor.

Sivil savunma ekipleri Kepir, Murtlu, Ablaklı ile Gebere köylerinde konuşlanarak yangının daha fazla yayılmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

YANGIN, 10 BİN HEKTARDAN FAZLA ALANDA DEVAM EDİYOR

Yangına havadan helikopterlerle müdahale ediliyor.

Bölgede yürütülen çalışmalar sonucu yangın bazı köylerde kontrol altına alındı.

Lazkiye'nin kuzey kırsalında yer alan orman ve tarım arazilerinde ise yangın yaklaşık 10 bin hektardan fazla bir alanda sürüyor.