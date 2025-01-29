Suriye lideri eş-Şera Rusya'dan Beşar Esad'ı teslim etmelerini istedi

Haber Merkezi

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın ardından Aralık 2024'te muhalif güçler, başkent Şam'ı ele geçirerek Beşar Esad rejimini devirdi.

Esad, ailesiyle birlikte ülkesinden kaçtı ve yıllardır ülkesinde sürdürdüğü katliamın en büyük destekçisi olan Rusya'ya sığınarak Moskova'da siyasi sığınma hakkı aldı.

Rejimin ardından kurulan geçici yönetimin başına ise Heyet Tahrir Şam grubunun lideri Ahmed eş-Şera geçti.

RUSYA'DAN İLK DÜZEY TEMAS

Bu süreçte Rusya, Suriye'deki yeni yönetimle iletişime geçmemişti.

Ancak bugün Rusya, Esad’ın devrilmesinin ardından Suriye’deki yeni yönetimle ilk üst düzey temasını gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyet, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından dün başkent Şam'ı ziyaret etti.

ESAD'IN İADESİ İSTENDİ

Ziyaretin ardından İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan Suriyeli bir kaynak ise, gerçekleşen görüşmeyle ilgili basına duyurulmayan bir detaya değindi.

Kaynaklar, eş-Şera'nın 8 Aralık günü ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınan Beşar Esad'ın iadesini talep ettiğini öne sürdü.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Esad’ı iade etmesi yönündeki iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

"SURİYE'YE GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rus heyet ile Suriye'nin yeni yönetiminin Moskova ve Şam arasında ilgili anlaşmalara varılması için temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Rus yetkililer, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiğini, Suriye halkına kriz sonrası ülkenin yeniden inşa edilmesi sürecinde de gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

"TEMASLARIN SÜRDÜRÜLMESİNDE MUTABIK KALINDI"

Suriye'deki durumun da istişare edildiği görüşmede, "Suriyelilerin kendi iç sorunlarını, ülkedeki tüm siyasi, etnik ve dini grupların katılımıyla kapsamlı diyalog çerçevesinde sürdürülebilir bir siyasi sürecin başlatılması yoluyla çözmesi gerektiği" vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında görüşmeye ilişkin, "Dış siyasetle ilgili konular dahil, Moskova ile Şam arasında çok yönlü bağların ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi arzusu bağlamında ilgili anlaşmalara varılması amacıyla ikili temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı." ifadesi kullanıldı.

SURİYE'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov başkanlığındaki heyetin yeni yönetimle görüşmesinde, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne "saygı" dahil önemli konular değerlendirildi.

Rus tarafının, Suriye'de devam eden olumlu değişiklikleri "desteklediği" teyit edilirken, görüşmede Moskova'nın tazminat, yeniden inşa ve toparlanma gibi somut adımlarla Suriye halkıyla güvenin "yeniden inşasındaki rolü" vurgulandı.

Taraflar, devrilen Esad rejiminin yürüttüğü "acımasız savaşın mağdurları" için hesap verebilirlik ve adaletin sağlanmasını amaçlayan geçiş dönemi mekanizmalarına ilişkin de görüşmelerde bulundu.

Suriye'deki yeni yönetim, ülke için adalet, haysiyet ve egemenlik temelinde bir gelecek inşa etmek üzere tüm paydaşlarla ilkeli bir şekilde ilişki kurma kararlılığını teyit ederken, ilişkilerin yeniden tesisinde geçmişteki hataların ele alınması, Suriye halkının iradesine ve çıkarlarına saygı gösterilmesinin öneminin altını çizdi.