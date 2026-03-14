Suriye ordusu, Rümeylan'daki ABD üssünü teslim aldı

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresi tarafından, ülkenin resmi haber ajansı SANA’ya açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, ABD ordusunun Rümeylan konuşlanma noktasından çekildiği belirtildi.

SURİYE ORDUSU RÜMEYLAN'DA

ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye ordusunun, Rümeylan konuşlanma noktasını teslim aldığı ifade edildi.

ŞEDDADİ HAVA ÜSSÜ TESLİM EDİLMİŞTİ

Suriye ordusu, 15 Şubat 2025’te de Haseke'nin Şeddadi kırsalında bulunan Şeddadi Hava Üssü’nü, ABD ordusuyla yapılan koordinasyon sonucunda teslim almıştı.

Buna ek olarak ABD güçleri, Suriye’deki son askeri üssü olan Haseke kırsalındaki Kasrak’tan geçen ay çekilmeye başlamıştı.

ABD ordusu, halihazırda Haseke'de Harab Cir ve Life Stone'da konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.