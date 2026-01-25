Suriye ordusu, YPG'li teröristlerin kaçarken geride bıraktığı tankları ele geçirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de tarihi operasyon...

Suriye'de YPG/SDG ile Suriye ordusu arasında başlayan çatışmalar, terör örgütünün ordunun düzenlediği operasyonların ardından geriye çekilmesiyle sonuçlanmıştı.

Şam yönetimi tarafından ele geçirilen yerlerden biri de ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kenti oldu.

TERÖRİSTLERİN GERİDE BIRAKTIKLARI ELE GEÇİRİLDİ

Suriye ordusu, kent merkezinde SDG/YPG tarafından terk edilen bir üsse girdi.

Üste YPG'li teröristlerin kaçarken geride bıraktıkları T-55 ve T-62 tankları, ABD'den aldıkları M1224 International MaxxPro MRAP zırhlı araçlar ve silahlar ele geçirildi.

T-55 VE T-62 TANKLARI

T-55 ve T-62 tankları, Sovyetler Birliği tarafından Soğuk Savaş döneminde geliştirilen ve uzun yıllar birçok ülkenin envanterinde yer alan ana muharebe tankları arasında bulunuyor.

1958’de hizmete giren T-55, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı koruma sağlayan ilk seri üretim tanklardan biri olarak öne çıktı.

Basit yapısı, düşük bakım ihtiyacı ve seri üretime uygunluğu sayesinde T-55, dünya genelinde 50’den fazla ülkeye ihraç edildi.

1961 yılında envantere alınan T-62 ise, 115 mm’lik yivsiz topuyla döneminin en güçlü ateş gücüne sahip tankları arasında gösterildi.

İKİNCİ HAT UNSURU OLARAK KULLANILIYOR

T-62, Batı blokundaki tanklara karşı Sovyetler’in ateş gücünü artırma stratejisinin önemli bir parçası oldu.

Her iki tank da Vietnam’dan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Doğu Avrupa’ya kadar birçok çatışma ve savaşta aktif olarak kullanıldı.

Zamanla modern tanklar karşısında yetersiz kalan T-55 ve T-62’ler, pek çok ülkede modernizasyon programlarına alındı.

Günümüzde ise bu tanklar, sınırlı sayıda ülkede aktif görevde bulunurken, daha çok yedek birliklerde veya ikinci hat unsuru olarak değerlendiriliyor.

ABD TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN ZIRHLI ARAÇLAR

Öte yandan M1224 International MaxxPro MRAP zırhlı araçları, ABD tarafından mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) karşı personel korumasını artırmak amacıyla geliştirildi.

V şeklindeki gövde yapısı sayesinde patlama etkisini dağıtan MaxxPro, özellikle Irak ve Afganistan’daki operasyonlarda yoğun olarak kullanıldı.

Yüksek taşıma kapasitesi ve modüler zırh yapısıyla dikkat çeken araç, farklı görev ihtiyaçlarına göre uyarlanabiliyor.

MaxxPro MRAP’lar, günümüzde ABD’nin yanı sıra birçok ülkenin güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.