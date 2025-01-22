Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra: Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel olacak

AA

Suriye'de zalim Esad rejimi devrildi...

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir süreç başladı.

Bu süreçte ise Türkiye'nin bölgedeki rolü ve hakimiyeti de giderek artıyor.

BAKAN KASRA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Yeni yönetimin Savunma Bakanı Ebu Kasra, başkent Şam'da bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu.

"PKK/YPG KENDİNİ FESHETMELİ"

Ebu Kasra, "SDG (PKK/YPG), Ulusal Diyalog Konferansı'ndan önce kendini feshetmeli." uyarısında bulundu.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

Silahlı grupların kendilerini feshedip Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması konusunda PKK/YPG'nin durumunun hatırlatılması üzerine Ebu Kasra, "Müzakereler sürüyor. Her türlü senaryoya hazırız." dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin "hapishanelerinde 10 bin DEAŞ'lının olduğu" iddiasını anımsatan Ebu Kasra, doğru rakamın 2 bin 500 olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

"DOĞULU VE BATILI ÜLKELERLE GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ"

Ebu Kasra, "Ordunun donatılması için Doğulu ve Batılı ülkelerle görüşmeler yapacağız." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL OLACAK"

"Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel olacak" diyen ​​​​​​​Ebu Kasra, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki varlığı konusunu Türk yetkililerle görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından İsrail ordusunun Golan Tepeleri ve tampon bölgenin de ilerisine geçerek Suriye topraklarındaki işgali sürdürmesine ilişkin ise Ebu Kasra, "İsrail’in güneydeki ilerleyişini durdurmak için arabulucularla iletişimdeyiz. Çekilmeleri için baskı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.