Suriye, yaptırımların kaldırılması için ABD'nin 8 şartından 5'ini karşıladı

İHA

Suriye, on yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın gölgesinde, Beşar Esad rejiminin Aralık 2024'te ani bir şekilde devrilmesiyle yeni bir döneme adım attı.

Esad'ın devrilmesi, bölgedeki güç dengelerini sarsarken, Suriye'nin ekonomik ve siyasi toparlanma çabalarını hızlandırdı.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI İÇİN ŞART SUNULDU

Bu dramatik değişim, ABD'yi, yıllardır Şam yönetimine uyguladığı sert yaptırımları hafifletme olasılığını değerlendirmeye itti.

Ancak Washington, bu süreci koşullu bir yola bağladı ve Mart ayında Suriye'ye 8 maddelik şart listesi sunuldu.

5 ŞARTI TAM OLARAK KARŞILADILAR

Şam yönetimi, ABD'nin sunduğu 8 maddeden oluşan şartlarına yazılı cevap verdi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın ulaştığı mektuba göre Suriye, ABD'nin şartlarının çoğunu yerine getirdiğini, ancak bazılarının Washington ile "karşılıklı istişare" gerektirdiğini ifade etti.

3 ŞART İÇİN KARŞILIKLI İSTİŞARE TALEBİ

Dört sayfalık mektupta Suriye'nin kayıp ABD'li gazeteci Austin Tice'ı bulmak için Dışişleri Bakanlığı'nda bir irtibat ofisi kurma sözü verdiği ve kimyasal silahların imha edilmesi konusundaki çalışmaları ile küresel silah izleme örgütüyle daha yakın ilişkiler kurma konusundaki ayrıntılara yer verdiği belirtildi.

Suriyeli yetkililerin ülkedeki yabancı savaşçılar konusundaki taleplere ilişkin eski ABD temsilcisi Daniel Rubinstein ile görüştükleri, ancak konunun "daha geniş kapsamlı bir istişare gerektirdiği" belirtildi.

"SİLAHLI GRUPLARA İZİN VERİLMEYECEK"

Suriye'deki Filistinli grupların faaliyetlerini izlemek için bir komite kurulduğu ve devlet kontrolü dışındaki silahlı gruplara izin verilmeyeceğini belirtilerek, "Bu konudaki görüşmeler devam edebilir ancak genel tutumumuz, Suriye'nin İsrail de dahil olmak üzere hiçbir taraf için tehdit kaynağı haline gelmesine izin vermeyeceğimizdir" denildi.

ABD'nin terörle mücadele ve terör hedeflerinin vurulmasına yönelik operasyon düzenleme talebine ilişkin ise, "Bu konu karşılıklı anlayış gerektirmektedir" denildi. Mektupta ayrıca Suriye'deki ABD veya Batı çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyeceği ve "uygun yasal önlemleri" uygulamaya koyacağı sözü verildi.

ABD DOĞRULADI

Reuters'a konuşan üst düzey bir diplomat ve mektup hakkında bilgisi olan bir başka kaynak, Suriye'nin mektubunun ABD'nin 8 talebinden 5'ini tam olarak karşıladığını, ancak diğerlerinin "beklemede" kaldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Washington'un Suriye makamlarından cevap aldığını doğruladı. Yapılan açıklamada, "Şu anda cevabı değerlendiriyoruz ve şu anda paylaşacak bir şeyimiz yok" ifadeleri kullanıldı.

ABD'NİN ŞARTLARI

Suriye, 14 yıl süren iç savaşta ABD, İngiltere ve Avrupa'nın eski Devlet Başkanı Beşar Esad'a baskı yapmak amacıyla sert yaptırımlar uyguladığı ekonomisini canlandırmak için yaptırımların hafifletilmesine ihtiyaç duyuyor.

ABD, Ocak ayında ülkeye yardımları teşvik etmek amacıyla bazı yaptırımlara 6 aylık muafiyet tanımıştı, ancak bunun ekonomideki etkisi sınırlı oldu. Mart ayında ABD'nin Suriye'nin tüm taleplerini yerine getirmesi karşılığında söz konusu muafiyeti 2 yıl daha uzatacağı ve muhtemelen bir muafiyet daha verebileceği kamuoyuna yansımıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'den Sorumlu Bakan Yardımcısı Natasha Franceschi'nin 18 Mart'ta Brüksel'de düzenlenen Suriye konulu konferans sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye yaptırımların kaldırılması için yerine getirilmesi istenen şartların bulunduğu 8 maddelik liste verdiği öğrenilmişti.

Sunulan şartlar arasında ülkede Esad döneminden kalan kimyasal silah stoklarının imha edilmesi ve yabancı savaşçılara yönetimde üst düzey görevler verilmemesi de yer almıştı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı ilk konuşmada, Suriye'nin kimyasal silahlar ve Suriye'de kaybolan ABD'lilerin aranması da dahil olmak üzere bazı talepleri zaten karşıladığını belirtmişti.