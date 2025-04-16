Suriye'de 14 bin 646 öğretmene görev iadesi

AA

Suriye'de 2011'de patlak veren halk ayaklanmasının ardından yaşanan siyasi tasfiyeler, on binlerce kamu çalışanını işinden etti.

En çok etkilenen kesimlerden biri ise eğitim camiasıydı.

Yeni yönetim, devrik Esad rejimi döneminde görevden alınan öğretmenler için düzenlemeye gitti.

14 BİN ÖĞRETMENE GÖREV İADESİ

Suriye İdari Kalkınma Bakanlığı, devrik Beşar Esad rejimi döneminde görevinden uzaklaştırılan 14 bin 646 öğretmenin işlerine iade edildiğini açıkladı.

BAKANLIKTAKİ GÖREVLERİNE DÖNEBİLECEKLER

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Esad rejimi döneminde meslekten uzaklaştırılan eğitim-öğretim personelinin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki görevlerine dönebileceği belirtildi.

"DEVRİM DESTEKÇİSİ" OLMAK YÜZÜNDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Açıklamada, kararın yeni idari düzenlemeler kapsamında alındığı ifade edilerek söz konusu 14 bin 646 kişinin, daha önce "Suriye devrimine destek verdikleri" gerekçesiyle devrik Esad rejimi tarafından görevlerinden alındığına dikkat çekildi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan halk ayaklanması sonrasında binlerce kamu çalışanı, siyasi gerekçelerle ya da rejim karşıtı tutumları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmıştı.