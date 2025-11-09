Suriye’de boğulan çocuğu bulmak için Türk kurtarma ekipleri sevk edildi

- Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 10 yaşındaki Menaf el-Halef, el-Belih Nehri'nde kayboldu.
- Türkiye'den itfaiye ve arama kurtarma ekipleri Halef'in cansız bedenini bulmak için bölgeye gönderildi.
- Kurtarma ekipleri nehir boyunca çalışmalarına devam ediyor.
Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı Hamam Türkmen köyünden 10 yaşındaki Menaf el-Halef, yüzmek için girdiği el-Belih Nehri'nde kayboldu.
Halef'in cansız bedenine ulaşılması için Türkiye’den itfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.
10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ ARANIYOR
Kurtarma ekipleri, Halef'e ulaşabilmek için nehir boyunca arama çalışmalarına başladı.
Tel Abyad'a bağlı Hamam Türkmen köyünden 10 yaşındaki Menaf el-Halef, yüzmek için girdiği El-Belih Nehri'nde dün kaybolmuştu.
Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.