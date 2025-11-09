Suriye’de boğulan çocuğu bulmak için Türk kurtarma ekipleri sevk edildi Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde, el-Belih Nehri’nde boğulan 10 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşmak amacıyla Türkiye’den itfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.