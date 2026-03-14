İran'da 56 kişiye casusluk suçlamasıyla gözaltı

Orta Doğu'da, ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalar sonrası İran'da kritik gelişme...

İran Polis Teşkilatı Kamu Güvenliği Biriminden yapılan açıklamada, ülkede son 72 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 56 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

56 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda toplumda karışıklık çıkarmayı amaçlayan, vatandaşlara ve kamu mallarına zarar verdiği belirtilen 54 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail ve ABD için hedef alınan önemli noktaların coğrafi konumlarını İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD başta olmak üzere bazı istihbarat servislerine gönderdiği ve yasaklı bölgelerde görüntü çekerek İran karşıtı medya kuruluşlarına ilettiği belirtilen 2 kişinin de casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

11 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan kişilerden polise direnen 11 kişinin etkisiz hale getirildiği, şüpheliler üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 3 ateşli silah, 76 soğuk silah, 1 el bombası ile önemli miktarda savaş mühimmatı ele geçirildiği aktarıldı.