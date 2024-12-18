İHA

Suriye'nin muhalif grupları Heyet Tahrir Şam önderliğinde kanlı Beşar Esad rejimini devirdi.

Kirli iktidarının izlerini arkada bırakarak Suriye'den kaçan Esad, Suriye'yi soymayı da ihmal etmedi.

İktidarı boyunca enflasyonun korkunç boyutlara yükselmesine sebep olan Esad, aldığı 135 milyar dolar ile sefa sürerken Suriyeliler ise ekonomik krizin ortasında yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.

1 DOLAR, 14 BİN SURİYE LİRASI

Enflasyonun sürekli yükseldiği Suriye'de para hızla değer kaybederken özellikle temel gıda maddeleri ve yakıt fiyatları akıl almaz seviyelere yükseldi.

Ortalama bir aylık gelir, şu anda en fazla 20 litre benzin ya da 10 ekmek almaya yetiyor. 1 dolar ise 14 bin Suriye lirasına denk geliyor.

DOLAR YASAKLANMIŞTI

Ayrıca Beşar Esad rejimi döneminde ülkede dolar kullanmak yasaklanmıştı ve dolar kullandığı tespit edilen kişilere 2 yıl hapis cezası veriliyordu.

ÇUVAL DOLUSU PARAYLA GELİP, CEPLERİNİ ANCAK DOLDURUYORLAR

Suriye halkı dolara çevirmek için her gün poşetlerle paralarını döviz bürolarına getiriyor.

Çuval ve poşetlerle getirilen Suriye lirası karşılığında halk şuanda cep dolduracak kadar dolar alabiliyor.

"500 DOLAR ALMAK İÇİN 2 POŞET PARA GETİRDİM"

Döviz bürosuna gelen Hasan Amasya, “500 dolar almak için 2 poşet para getirdim. Esad ekonomiyi mahvetti. Bütün ülkelerden ve özellikle Türkiye'den destek bekliyoruz” dedi

"EKONOMİ YANLIŞ YÖNETİLİYORDU"

Döviz bürosu sahibi Nadir Şehar ise “Ekonomi burada yanlış yönetiliyordu. Suriye parasının bir değeri kalmamıştı. Bir araç başka ülkede 10 bin dolarsa burada 20 yıllık araçlar 25 bin dolara satılıyordu. Şu anda hiçbir şey daha yoluna girmedi ama rahatız. Bombardıman yok, inşallah her şey düzelecek” diye konuştu.