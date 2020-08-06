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    Suriye'de dolunaylı geceden fotoğraflar

    Esad ordusunun talan ettiği Suriye'nin İdlib ilinde yer alan gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki Etarip ilçesinde dolunay görüntülendi.
    • AA
    • 06.08.2020 - 14:46
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 14:46
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    Suriye'de dolunaylı geceden fotoğraflar

    Suriye, Esad'ın bombaları altında harabeye dönerken, ülkenin terörden ve saldırılardan arındırılan bölgelerinde ise hayata devam edilmeye çalışılıyor.

    Rejim güçlerinin sivil yerleşim yerlerini bombardımana tutmasının beraberinde Suriye'deki enkazlardan farklı görüntüler de ortaya çıkıyor.

    YÜREK BURKAN DOĞA MANZARASI

    Halep'in İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki Etarip ilçesinde beliren dolunay, çocuk parkındaki büyüleyen görüntüsü ile hem görenleri kendine hayran bırakıyor hem de yürekleri burkuyor.

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    Suriye'de dolunaylı geceden fotoğraflar #2

    Suriye'de dolunaylı geceden fotoğraflar #3

    Suriye'de dolunaylı geceden fotoğraflar #4

    Suriye'de dolunaylı geceden fotoğraflar #5

    Suriye'de dolunaylı geceden fotoğraflar #6

    Suriye'de dolunaylı geceden fotoğraflar #7

    Suriye'de dolunaylı geceden fotoğraflar #8

    Suriye'de dolunaylı geceden fotoğraflar #9

    Suriye'de dolunaylı geceden fotoğraflar #10

    Suriye'de dolunaylı geceden fotoğraflar #11

    Suriye'de dolunaylı geceden fotoğraflar #12

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