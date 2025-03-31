Suriye'de Esad rejimi sonrası ilk bayram namazı

AA & Ensonhaber

Suriye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren bayram coşkusunu yaşamak için toplandı. Beşşar Esad rejiminin son bulmasının ardından katıldıkları ilk bayram namazında, halk tekbirlerle saf tuttu ve dualar etti.

Namazın ardından yapılan hutbede, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Suriye halkının yaşadığı zor dönemlerin ardından kenetlenerek yeni bir başlangıç yapmasının gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve barışın sağlanması için dua edildi.

"ZALİM REJİMDEN KURTULDUK"

Emevi Camii'nde bayram namazını kılan Ömer Şahrur, Suriye’de Esad rejimi olmadan kutladıkları ilk bayramın mutluluğunu dile getirdi. Şahrur, "Halkımızı fakirleştiren, öldüren, göç ettiren o zalim rejimden kurtulduk. Bugün, tüm İslam dünyasıyla birlikte özgürce bayram sevincini yaşıyoruz" dedi.

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Şahrur, "Bu zafer, kahramanlarımızın mücadelesi ve kardeş Arap ülkeleriyle Türkiye’nin büyük desteği sayesinde kazanıldı. İnşallah Suriye, bir daha asla zulüm ve baskı yönetimine dönmeyecek" diye ekledi.

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"ARTIK ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Suudi Arabistan’da yaşayan ve yakında Suriye’ye dönmeyi planlayan Haviye Attar ise, özgürlüğün verdiği mutluluğu paylaştı:

Artık özgürlüğün tadını çıkarıyoruz. Her konuda özgürüm ve bu bana tarifsiz bir mutluluk veriyor. Esad dönemindeki korku ve baskı artık geride kaldı. O dönemin yönetimi insana tiksindirici geliyordu. Allah onu kahretsin. Şimdi ise hamdolsun, duygularımızı özgürce ifade edebiliyoruz.

Attar, ibadetlerini özgürce gerçekleştirebildiklerini belirterek, "Artık namazımızı kılabiliyor, Emevi Camii’ni ziyaret edebiliyoruz. Eskiden bu imkansızdı. Allah’a şükürler olsun." dedi.

Bayramı özellikle kendi ülkesinde geçirmek ve rejimin çöküşünü kutlamak için İngiltere'den gelen Ragad Şamiye ise, "Esad rejimi 60 yıl boyunca ülkeyi yaşanmaz hale getirdi. Ama artık özgürüz. İnşallah kısa süre içinde ülkemizi yeniden inşa edeceğiz." dedi.