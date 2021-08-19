İdlib’in güneyindeki Meşsun köyüne, karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 4’ü çocuk olmak üzere 5 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye’de Esad’ın askerleri ile İran destekli yaban terörist gruplarından oluşan güçler, İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki ateşkesi ihlal etmeye, sivilleri hedef alan saldırılar düzenleme devam ediyor.

İdlib'in güneydoğusundaki Maarratünnuman ilçesinde konuşlu Esad’ın askerleri ile İran destekli yabancı terörist gruplarının oluşturduğu güçleri, İdlib'in güneyindeki Meşşun köyünü hedef aldı.

Köye, karadan karaya atış yapılan silahlarla atış yapıldı.

4 SİVİL YARALANDI

Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cebel Zaviye bölgesindeki Meşşun köyüne saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre, 4'ü çocuk olmak üzere, 5 sivil hayatını kaybetti.

Yaralanan 4 sivil ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Suriye’de Esad’ın saldırılarında 4’ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi ViDEO

GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de, Astana toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 ‘gerginliği azaltma bölgesi’ oluşturuldu.

4 BÖLGEDEN 3’Ü ELE GEÇİRİLDİ

Fakat Esad ile İran destekli teröristler, Rusya’nın da hava desteğini alarak 4 bölgeden üçünü ele geçirdikten sonra İdlib’e yöneldi.

Eylül 2018’de Türkiye ile Rusya, ateşkesi güçlendirmek için Soçi’de ek mutabakata vardı.

Mayıs 2019’da, Rusya ve Esad tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşim ele geçirildi.

ATEŞKES BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUNUYOR

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Ateşkes, rejim güçleri tarafından zaman zaman ihlal edilse de büyük ölçüde korunuyor.

2 MİLYON SİVİL GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.