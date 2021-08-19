Euro
9.9759
0.62%
Dolar
8.5313
0.99%
Altın
487.52
0.38%
Borsa
1.436
-0.91%
Bitcoin
380.540
-0.67%
EXEN Coin
26.69
1.67%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Suriye’de Esad’ın saldırılarında 4’ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

    İdlib’in güneyindeki Meşsun köyüne, karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 4’ü çocuk olmak üzere 5 sivil yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 19.08.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye’de Esad’ın saldırılarında 4’ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

    Suriye’de Esad’ın askerleri ile İran destekli yaban terörist gruplarından oluşan güçler, İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki ateşkesi ihlal etmeye, sivilleri hedef alan saldırılar düzenleme devam ediyor.

    İdlib'in güneydoğusundaki Maarratünnuman ilçesinde konuşlu Esad’ın askerleri ile İran destekli yabancı terörist gruplarının oluşturduğu güçleri, İdlib'in güneyindeki Meşşun köyünü hedef aldı.

    Köye, karadan karaya atış yapılan silahlarla atış yapıldı.

    4 SİVİL YARALANDI

    Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cebel Zaviye bölgesindeki Meşşun köyüne saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre, 4'ü çocuk olmak üzere, 5 sivil hayatını kaybetti.

    Yaralanan 4 sivil ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Suriye’de Esad’ın saldırılarında 4’ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi ViDEO

    Suriye’de Esad’ın saldırılarında 4’ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi #1

    GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ

    Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de, Astana toplantısı gerçekleştirildi.

    Toplantıda İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 ‘gerginliği azaltma bölgesi’ oluşturuldu.

    Suriye’de Esad’ın saldırılarında 4’ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi #2

    4 BÖLGEDEN 3’Ü ELE GEÇİRİLDİ

    Fakat Esad ile İran destekli teröristler, Rusya’nın da hava desteğini alarak 4 bölgeden üçünü ele geçirdikten sonra İdlib’e yöneldi.

    Eylül 2018’de Türkiye ile Rusya, ateşkesi güçlendirmek için Soçi’de ek mutabakata vardı.

    Mayıs 2019’da, Rusya ve Esad tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı.

    İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşim ele geçirildi.

    ATEŞKES BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUNUYOR

    Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

    Ateşkes, rejim güçleri tarafından zaman zaman ihlal edilse de büyük ölçüde korunuyor.

    Suriye’de Esad’ın saldırılarında 4’ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi #3

    2 MİLYON SİVİL GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

    2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir