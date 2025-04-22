Suriye'de estetik operasyonlara talep artıyor

AA

Suriye, Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte köklü bir dönüşüm sürecine girdi.

Yeni yönetim, ülkede istikrarı sağlama ve hayatı normale döndürme yolunda önemli reformlar ve düzenlemeler hayata geçirdi.

Savaşın yaralarını sarmaya çalışan Suriye halkı, ekonomik ve sosyal alanlarda yeniden canlanma işaretleri gösteriyor.

SURİYELİLER ESTETİK OPERASYONLARA YÖNELİYOR

Bu yenilenme sürecinde, özellikle gençler arasında estetik ameliyatlara olan ilgi dikkat çekiyor.

Güzellik ve kişisel bakım, bireylerin özgüvenini artırmanın yanı sıra toplumda bir statü göstergesi haline geldi.

Suriye'de estetik ameliyatlar, özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşıyor.

İLGİLİ HABER Suriye'de estetik operasyonlara ilgi artıyor

ERKEKLER DE ESTETİĞE YÖNELDİ

Suriye'de estetik ameliyatlar, özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşıyor. Ancak bu trend, yalnızca gençlerle sınırlı değil; orta ve üst yaş grupları arasında da giderek normalleşiyor ve hatta bir statü sembolü olarak kabul ediliyor.

Kadınlar arasında uzun süredir popüler olan estetik işlemler, son yıllarda genç erkekler arasında da büyük bir ilgi görmeye başladı.

Özellikle Şam sokaklarında, yuvarlak ve ince yanaklar, dolgun dudaklar, küçültülmüş burunlar ve burunlarında bandajlarla gezen birçok kişi görülebiliyor.

İSTANBUL'DA ÖĞRENİP, ŞAM'DA İŞLETME AÇTI

Bu estetik devrimin öncülerinden biri de 33 yaşındaki Ahmed Abidin.

İstanbul'da 10 yıl boyunca bir estetik ve güzellik merkezinde çalışan Abidin, burada edindiği bilgi ve deneyimi Suriye'nin başkenti Şam'a taşıdı.

Şam'da kendi estetik ve güzellik merkezini açan Abidin, profesyonel plastik cerrahlarla birlikte çalışıyor. Merkezde, yüz ve vücudun farklı bölgelerine yönelik çeşitli estetik ameliyatlar gerçekleştiriliyor.

Abidin'in merkezi, hem yerel halkın hem de estetik turizmi için bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor.