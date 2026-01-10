Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG mensupları anlaşma kapsamında tahliye edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Şeyh Maksud Mahallesinde, ordunun operasyonlarında köşeye sıkışan bir grup terör örgütü mensubu, anlaşma sonucu mahalleden tahliye edilerek Tabka kentine gönderildi.

Suriye Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan Yasin Hastanesi’nde mevzilenen PKK/YPG’li teröristler, yürütülen müzakereler sonucunda tahliye olmayı kabul etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ KONTROLÜNDEKİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİLER

Varılan uzlaşma kapsamında teröristler, otobüslerle Fırat Nehri’nin batı yakasında yer alan ve halen PKK/YPG kontrolünde bulunan Tabka bölgesine gönderildi.

Kaynaklar, hastanede konuşlanan teröristlerin içeride bulunan sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını bildirdi.

OPERASYONLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Suriye ordusu, tahliye sürecinin güvenli şekilde tamamlanabilmesi amacıyla Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki tüm askeri faaliyetlerin yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu açıkladı.

Bu kararın ardından bölgede askeri hareketliliğin belirgin şekilde azaldığı ifade edildi.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Halep'teki askeri operasyona ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonun, "kamu düzenini yeniden sağlamak ve devletin denetimi dışındaki silahlı varlığı sona erdirmek amacıyla yapılan sınırlı bir güvenlik operasyonu" olduğunu ifade edildi.

Ayrıca bu operasyonun Halep'in toplumsal dokusunun ayrılmaz bir parçası olan Kürt nüfusu ve ulusal kurumlarda aktif ortaklarını hedef almadığı vurgulandı.

Suriye hükümetinin, kolluk kuvveti operasyonu düzenlediği, kapsamının ve hedeflerinin sınırlı olduğu; Halep kentinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yürütüldüğü bilgisi verildi.

Bu icraatların, YPG/SDG unsurlarıyla mutabık kalınan güvenlik düzenlemelerinin tekraren ihlal edilmesinin ardından sivillerin korunması ve kamu düzeninin yeniden sağlanması için gerçekleştirildiği aktarıldı.