Suriye'de muhalif öğrencileri yakalattıran Esad'ın jurnalcı profesörü tutuklandı

İHA

Suriye'de muhalif devrimden sonra kanlı rejimin iş birlikçilerinin ortaya çıkartılması için süreç devam ediyor.

Suriye’de öğrenciler, Şam Üniversitesi’nde uzun yıllardır görevli olan ve Esad rejimine ajanlık yaparak en az 200 öğrencinin tutuklanmasına neden olan Profesör Nahla Esa’yı günlerdir protesto ediyor.

ÖĞRENCİLERİNİ YAKALATTIRAN PROFESÖR TUTUKLANDI

Rejimin devrilmesinin ardından eğitimin de huzurla sürdüğü Şam Üniversitesi’nde görevli Esa’nın raporları sonucu tutuklanan ve bir daha haber alınamayan öğrencilerin bulunması amacıyla yapılan protestolar sonuç verdi. Esa’nın, askerler tarafından tutuklanarak cezaevime gönderildiği ortaya çıktı.

YAZDIĞI RAPORLARLA 200 ÖĞRENCİ TUTUKLATTI

Üniversite öğrencisi Tasneem Al Kadrı, "Ben Radyo ve Televizyon bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Biz 2 gün önce bu profesörün gitmesi için okul bahçesinde eylem yaptık. Bize bu profesör için çok baskı yaptılar. Profesör Nahla Esa, üniversitede bulunan yaklaşık 200 öğrenciyi devlete rapor yazarak tutuklattırdı. Bize çok eziyet ediyordu ve derslerde sürekli küfrediyor, Esad hakkında bazı bilgiler vererek bizi tehdit ediyordu." dedi.

"ÇOĞU ARKADAŞIMIZDAN HABER ALAMADIK"

Kadrı, "Biz de öğrenciler olarak okul bahçesinde tüm öğrencilerle bu öğretmenleri burada istemediğimiz için eylem yaptık. Profesör Nahla Esa yüzünden çoğu arkadaşımızdan haber alamadık ve Esad tarafından kapatılan binamızda tekrardan eğitim görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.