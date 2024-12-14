İHA

Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından başkent Şam başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağlayan muhalifler, güneydeki sınır hatlarını güçlendirmeye başladı.

DERA'YA DOĞRU YOLA ÇIKILDI

Muhalifler, Ürdün sınırındaki Dera'da varlığını artırmak üzere harekete geçti.

Başkent Şam'dan çok sayıda askeri araç, konvoy halinde Dera'ya doğru yola çıktı.

"HALK ARTIK ÖZGÜR"

Muhalif bir asker, "Burada halk zulüm gördü. Biz de bu yola çıktık. Rusya ve İran'ı devirdik. Burada halk artık özgür. Savaş bitti. En geç 1 ay sonra Suriye eski günlerine tekrar kavuşacak." ifadelerini kullandı.