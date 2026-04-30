UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid ile Arsenal berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya ekibi Atletico Madrid ile İngiltere temsilcisi Arsenal, 1-1 berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Atletico Madrid, Metropolitano Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.
ARSENAL PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ
Arsenal, 44. dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
MÜCADELE BERABERE BİTTİ
Ev sahibi ekip, rakibine 56. dakikada Julian Alvarez'in penaltıdan bulduğu golle cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
ALVAREZ’DEN ŞAMPİYONLAR LİGİ REKORU
Alvarez, Şampiyonlar Ligi'nde 25 gole en hızlı ulaşan Arjantinli futbolcu oldu. Söz konusu gol sayısına 41 karşılaşmada ulaşan Alvarez, Lionel Messi'nin 42 maçlık rekorunu geride bıraktı.
RÖVANŞ İNGİLTERE’DE OYNANACAK
Karşılaşmanın rövanşı, 5 Mayıs Salı günü İngiltere'de oynanacak.