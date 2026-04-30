Global Sumud Filosu, İsrail savaş gemilerince abluka altına alındı

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun '2026 Bahar Misyonu', İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açıldı.

ULUSLARARASI SULARDA MÜDAHALE

İsrail basını, Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahaleye başlattığını duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık" dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü. Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu’nun Eylül 2025’teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz’in uluslararası sularında durdurup, zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

"FİLO TEHDİT ALTINDA"

Küresel Sumud Filosu'nu sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Global Sumud Filosu şu anda Yunanistan açıklarında ciddi bir tehdit altında. Sinyal Karartması: Gemilerimizin dünya ile iletişimini kesmek için kasıtlı bir sinyal karartma (jamming) saldırısı yapılıyor. Askeri Tehdit: Filonun etrafında kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen askeri donanma gemileri saptandı. Son Durum: Gemideki sivil aktivistler ve insan hakları savunucuları olası bir hukuksuz müdahaleye karşı hazırlık yapıyor. Lütfen bu mesajı yayarak filonun sesi olun! İletişim tamamen kopmadan uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeliyiz"

Filodakilerden alınan bilgiye göre teknelerin üzerinde çok sayıda dron görüldü, bazı teknelere lazer tutuldu ve işaret fişekleri atıldı.

Abluka altına alınan filonun çevresinde 7 savaş gemisinin bulunduğu belirtildi.

İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen unsurlar tarafından yardım teknelerine, filonun geri dönmesi yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı.

İSPANYOL AKTİVİST BAZI TEKNELERİN ELE GEÇİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ

Filodaki aktivistlerden İspanyol Mi Hoa Lee, AA muhabirine, bazı teknelerin durdurulduğunu ifade ederek, "Ancak şu anda bizim bulunduğumuz tekneyi takip eden herhangi bir insansız hava aracı ya da tekne yok." dedi.

Kendi teknelerine yönelik muhtemel bir müdahaleye hazır olduklarını söyleyen Lee, "Ateş açılması, durdurma ya da yasa dışı olarak yapabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlıklı ve kendimizi hazırlıyoruz. Farklı ülkelerden gelen 9 kişiyiz. Teknede çok sakiniz." diye konuştu.

Lee, yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadıklarına dikkati çekerek "Uluslararası sularda, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışıyoruz. 76 yıldan fazla bir süredir suç üstüne suç işleyen terörist bir devlet olduklarını dünyaya gösteriyorlar. Misyonumuz olan Gazze'ye doğru yelken açmaya devam etmeyi çok isteriz, başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

İRLANDA CUMHURBAŞKANI'NIN KIZ KARDEŞİ DE FİLODA

Irish Independent gazetesinde yer alan habere göre ise İsrail askerleri Girit Adası açıklarında ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ait bazı teknelere çıktı.

Videolu mesajında can yeleği giyen İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kız kardeşi Margaret Connolly, İrlanda hükümetine çağrıda bulundu.

Margaret Connolly, "Lütfen Shannon Havalimanı'nın ABD ordusu tarafından kullanılmasına son verilmesini sağlayın. Havalimanımızın Gazze ve Filistin'i bombalamak için kullanılmasına son verin." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan Connolly, "Bu gece saldırıya uğrayıp kaçırılırsak, kendimizin ve Filistinli rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Biz barışçıl bir misyonuz, yanlış bir şey yapmadık." dedi.

İrlanda'da pratisyen hekimlik yapan Connolly, Gazze'ye yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı ablukaya karşı çıkmak amacıyla, 26 Nisan Pazar günü Küresel Sumud Filosu kapsamında Sicilya'dan Gazze'ye doğru hareket eden bir tekneye katılmıştı.