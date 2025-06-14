Suriye'de parlamento seçimleri için Yüksek Seçim Komisyonu

DHA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Yüksek Seçim Komisyonu'nun kurulmasını öngören bir kararnameyi imzaladı.

PARLAMENTODA 150 VEKİL OLACAK

Bu düzenlemeye göre yeni parlamento, toplamda 150 üyeden oluşacak; üyelerin üçte ikisi, Yüksek Seçim Komisyonu'nun oluşturacağı alt birimler tarafından seçilecek. Geri kalan 50 milletvekili ise doğrudan Cumhurbaşkanı Şara tarafından atanacak.

Kararnamede, seçimlerin ne zaman yapılacağına dair ise herhangi bir tarih veya takvim belirtilmedi.