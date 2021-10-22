Evlerine geri dönmek isteyen ve PKK zulmünün sona ermesini isteyen Halep halkı, PKK'ya çağrıda bulundu.

PKK baskısıyla evden çıkarılan Halepliler, eylem düzenledi.

Suriye'nin Halep ilçesindeki vatandaşlar, terör örgütü PKK tarafından darbedilerek evlerinden çıkarıldı.

TÜRK ASKERLERİNE DESTEK OLDULAR

Halep halkı, bu duruma isyan ederek ellerinde Türk bayraklarıyla protesto gösterisi düzenledi.

Bölgede Türk askerlerinin desteklerine yönelik destek sloganları atıldı.

Suriye'de PKK'nın evlerinden ettiği halk protesto düzenledi VİDEO

PKK BASKISININ BİTMESİNİ İSTEDİLER

Evlerine geri dönmek ve PKK baskısının bitmesini isteyen vatandaşlar, PKK'nın yurtlarını terk etmesi için çağrıda bulundu.

"BU TOPRAKLARIN ASIL SAHİBİ BİZİZ"

Eyleme katılan Sahm Arfad, "Evlerimize geri dönmek ve sesimizi duyurmak istediğimiz için bu eylemi yapıyoruz. Yaklaşık 6 yıldır evlerimizden uzakta, çadırlarda yaşıyoruz. Biz yaklaşık 200 bin zulüm görmüş göçmeniz. Bu toprakların asıl sahibi olarak PKK'ya sesleniyoruz. Evlerimize dönmek istiyoruz. PKK'nın da operasyonlarının bitmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.