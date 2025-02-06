Suriye'de sağlık devrimi: Son teknolojiye sahip hastaneler açılıyor

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Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ülke yönetimini devralan muhalif grup Heyet Tahrir Şam’ın lideri Ahmed Eş-Şara, 29 Ocak’ta resmi olarak cumhurbaşkanı ilan edildi.

Şara, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Halkın büyük desteğiyle karşılanan yeni yönetim, ülke genelinde kritik reformlara hız verdi.

SAĞLIK ALANINDA TARİHİ ADIMLAR

Şara yönetimi altında gerçekleştirilen önemli hamlelerden biri de sağlık sektöründe atılan adımlar oldu.

Esad rejiminin çöküşünün ardından terör unsurlarından tamamen temizlenen Humus'ta, modern tıbbi altyapıya sahip İbn-i Velid Hastanesi açıldı.

İLK KALP AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hastane, en son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılarak halka ücretsiz sağlık hizmeti sunmaya başladı.

Kalp Kateterizasyon Bölümü, ülkeye geri dönen başarılı doktorların katılımıyla ilk kateterizasyon ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.

YENİ HASTANELER VE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Şara yönetimi, ülke genelinde yeni hastanelerin açılması ve tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimini sağlamak için çalışmalara hız verdi.

Sağlık reformları kapsamında hastanelerin altyapısı güçlendirilirken, uzun yıllar yurtdışında eğitim alan doktorların ülkeye dönerek sağlık sistemine katkı sağlaması teşvik ediliyor.