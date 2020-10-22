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- Suriye'de Şam Müftüsü Al-Afyouni’ye bombalı saldırı düzenlendi
Suriye'de Şam Müftüsü Al-Afyouni’ye bombalı saldırı düzenlendi
Şam Müftüsü Muhammad Adnan Al-Afyouni düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
- İHA
- 22.10.2020 - 23:25
Suriye’nin başkenti Şam’ın 7 kilometre batısında yer alan Qudsaya kentinde Şam Müftüsü Muhammad Adnan Al-Afyouni’nin aracına bombalı saldırı düzenlendi.
HAYATINI KAYBETTİ
Düzenlenen saldırıda tuzaklanan bomba patladı.
Araca tuzaklanan bombanın patlaması sonucu Al-Afyouni ile yanındaki Uzlaşma Komitesi Başkanı Şeyh Adel Mesto hayatını kaybetti.