Suriye’de Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu

AA

Suriye'de yeni yönetim ülke yapısını şekillendirmeyi sürdürüyor...

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede güvenliği sağlamaya yönelik adımlar kapsamında, Cumhurbaşkanı başkanlığında faaliyet gösterecek ve güvenlik ile siyasi politikaların koordinasyonundan sorumlu olacak Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu.

KİMLERİN ATANACAĞI BELLİ OLDU

Konsey, Dışişleri, Savunma ve İçişleri Bakanları, Genel İstihbarat Müdürü'nün yanı sıra Cumhurbaşkanı tarafından atanacak 2 danışman ve 1 teknik uzmandan oluşacak.

DÜZENLİ TOPLANTILAR YAPILACAK

Toplantılar, Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine düzenli ve gerekli görüldüğünde yapılacak.