Suriye'de yeni dönem: Profesyonel orduya Türk imzası

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Suriye'de muhalif silahlı grupların bir araya geldiği yapı, yeni yönetim tarafından profesyonel bir orduya dönüştürülmeye çalışılıyor.

YENİ ORDUYA TÜRK İSİM

Bu kapsamda, silahlı kuvvetlerde görev almak üzere Uygur, Ürdünlü ve Türk vatandaşlarının da dahil olduğu bazı savaşçılar atandı.

Haber, iki farklı Suriyeli kaynaktan edinilen bilgilere dayandırılıyor.

Suriyeli askerî kaynak ve HTŞ kaynağına göre, Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi ve Ürdün vatandaşı Abdul Rahman Hussein el-Khatib tuğgeneralliğe atandı.

Kaynaklar, pazar günü Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan yaklaşık 50 subay atamasından en az altısının yabancı uyruklu kişileri içerdiğini belirtti.