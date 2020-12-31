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    Suriye’de yolcu otobüsüne saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

    Suriye’de bir yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 07:14
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 09:00
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    Suriye’de yolcu otobüsüne saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

    Suriye’nin Deyrizor-Humus kentleri arasında sefer yapan bir otobüse düzenlenen saldırıda, 25 kişi hayatını kaybetti.

    13 kişi ise bu saldırıdan yaralanarak kurtuldu.

    KİM TARAFINDAN YAPILDIĞI AÇIKLANMADI

    Saldırının kim tarafından ve ne şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

    Suriye’de yolcu otobüsüne saldırı: 25 ölü İZLE

    Suriye’de yolcu otobüsüne saldırı: 25 ölü, 13 yaralı #1

    Suriye’de yolcu otobüsüne saldırı: 25 ölü, 13 yaralı #2

    Suriye’de yolcu otobüsüne saldırı: 25 ölü, 13 yaralı #3

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    Suriye’de yolcu otobüsüne saldırı: 25 ölü, 13 yaralı #5

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