Suriye’de yolcu otobüsüne saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

Suriye’de bir yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Suriye’nin Deyrizor-Humus kentleri arasında sefer yapan bir otobüse düzenlenen saldırıda, 25 kişi hayatını kaybetti.

13 kişi ise bu saldırıdan yaralanarak kurtuldu.

KİM TARAFINDAN YAPILDIĞI AÇIKLANMADI

Saldırının kim tarafından ve ne şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Suriye’de yolcu otobüsüne saldırı: 25 ölü İZLE