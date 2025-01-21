Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara'dan Trump'a tebrik

AA

Suriye'deki Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığının Telegram sayfasında, yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şera'nın Trump'a tebrik mesajı yayımlandı.

Şera, ABD Başkanı'nın Orta Doğu'ya barış getireceğine emin olduğunu vurguladı.

ŞERA'DAN TRUMP'A TEBRİK

İki ülke arasındaki ilişkilerin diyalog ve anlayış temelinde iyileştirilmesini beklediklerini ifade eden Şera, "Bu yönetimle birlikte, ABD ve Suriye'nin her iki ulusun beklentilerini karşılayan bir ortaklık kurma fırsatını yakalayacağına olan inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şera, "Başkanlık görevinin başarılı geçmesi ve Amerikan halkının kalıcı gücü ve refahı için en içten dileklerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.