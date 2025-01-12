Suriye'deki yönetimin lideri Şera: Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek

AA

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şera, Youtube platformunda içerik üreticisi olan Joe HaTTab'a konuştu.

Eş-Şera, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle zorla yerlerinden edilen ve ülke dışına çıkmak zorunda bırakılan Suriyelilerin topraklarına dönmeye başladığını söyledi.

"EMİNİM 2 YILDA 14 MİLYON SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNECEK"

Rejimin devrilmesiyle sonuçlanan süreç boyunca kontrolünü sağladıkları bölgelerde yaşayanların yerinden edilmediğini, bilakis buralara yaşamak için daha çok insanın geldiğini vurgulayan Şera, şimdiyse toplumun her kesiminden insanın birlikte sorunsuz şekilde yaşamayı sürdürdüğünü belirtti.

Şera, ülkeye dönüşlerin artacağına işaret ederek, "Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek. Geriye sadece 1 veya 1,5 milyon kalacak." ifadesini kullandı.

"ADALET DAĞITACAK KURUMLAR İNŞA EDECEĞİZ"

Devrik rejimin, ülkedeki kurumları halk üzerindeki baskı ve otoritesini güçlendirmek için kullandığını söyleyen Şera, rejimin, halkı düşmanlaştırdığını, bütün kurumların halkı cendereye almak için örgütlediğini, kitleleri kendine hizmet edecek şekilde yönlendirdiğini ve işkence ya da öldürme gibi yönetmelere başvurduğunu aktardı.

Şera, ülkenin yeniden inşası ve kalkınma sürecinde adalet ilkesini esas alacaklarını ifade ederek, liderliğin ne zaman ilerleyeceğini, ne zaman duracağını ve nerede durduğunu bilmek olduğunu belirtti.

"Devlet zayıfsa o ülkenin vatandaşı güçlü olamaz." diye konuşan Şera, bu süreçte, kamu kurumları, yasamayla yürütme organları ve diğer farklı sektörler için kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini kaydetti.

Toplumdaki mevcut sorunları çözmenin zaman alacağını ancak istikrarlı planlar ve toplumsal eğitimle bunun üstesinden gelinebileceğini aktaran Şera, "Verdiğimiz söze sadık kalmalıyız. Devletin inşasında önceliklerimiz olacak. Adalet dağıtacak kurumlar inşa edeceğiz." dedi.

Şera, Suriye halkının devrimle beraber moral bozukluğunun üstesinden geldiğini belirterek, "Artık Suriyelinin her yerde başı dik. Tarihin akışında değişiklik yaptık." ifadesini kullandı.

"SURİYE'DE TOPLUMSAL MUTABAKAT VAR"

Toplumun her kesiminin uyum içinde yaşadığını ifade eden Şera, "Suriye'de toplumsal mutabakat var. Suriye'de bunun sayesinde ilk defa insanlar birbirini severek yaşayabilecek." diye konuştu.

Şera, rejimin çökmesiyle devrimin tamamlandığını, bu nedenle devrimci aklın yerini devlet aklının almasının zamanının geldiğini belirtti.

Amaçlarını "intikamsız zafer" olarak tanımlayan Şara, af politikasını olumlu bulduğunu ve rejimin devrilmesinin ardından safını değiştirenlere iyi niyetle yaklaştıklarını aktardı.

Şera, "Bulunduğu taraf için 'U dönüşü yapanlar' lafına karşıyım. İyi niyetle yaklaşıyorum. Şöyle düşünüyorum, 14 yıl boyunca bir kitle devrime karşı eğitildi. Bunun öncesinde bir tayfaya karşı eğitiliyorlardı. Kendilerine, 'onlar gelecek sizi kesip denize atacak' diyorlardı." ifadesini kullandı.

Öte yandan Şera, bazı istisnaların da mevcut olduğunu belirterek, "Sednaya Hapishanesi ve diğer güvenlik şubelerinde işkence yapanlara, varil bombası atanlara ve katliam yapanlara af yok." dedi.