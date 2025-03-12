Suriyeli eski diplomat Lebad, silahlı saldırıda öldü

AA

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2013'te devrik Baas rejiminden ayrılarak muhaliflerin safına katılan Suriyeli eski diplomat Nureddin İbrahim el-Lebad, memleketi Sanamayn'da suikasta uğradı.

SALDIRIDA ÖLDÜ

Lebad, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Baas rejimi döneminde Dışişleri Bakanlığında "Müzakereci Bakan" olan Lebad, Suriye'nin Sana, Bağdat, Ankara, Paris ve Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Konsolosluğu'nda görev yapmıştı.