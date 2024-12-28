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Haber Merkezi

13 yıllık iç savaşta nice kanların döküldüğü Suriye'de 8 Aralık günü, Esad rejiminin prangaları kırıldı.

Şam'da muhalifler karşısında ağır bir yenilgi alan Beşar Esad ülkesinden kaçarken, rejim destekçisi gruplar da birer birer Suriye'den çıktı.

Yeni hükümetin temelleri atılırken, Özgür Suriye'yi karıştırmak isteyenler oldu.

MEZHEP ÇATIŞMALARI ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Dürzilerin yeni yönetimden rahatsız olduğu iddialarının ardından bir de Hamaney ve İranlı din adamları, Suriye'de mezhep çatışması için kalabalıkları provoke etmeye çalıştı.

Şii'ler için kutsal sayılan bir türbenin ateşe verildiği anlara ilişkin görüntüler yeniymiş gibi servis edilmesinin ardından Suriye'deki karışıklığı fırsat bilen İran destekli din adamları ve beraberindekiler, sokaklara dökülmüştü.

İRAN'A KARŞI BİRLEŞTİLER

Yıllar boyu Esad'ın işkencelerine büyük bir destek veren İran'ın mezhep çatışması oyununa karşı Suriyeli Sünni ve Aleviler, birlik mesajı verdi.

Özgür Suriye'de tüm mezheplerin bir arada huzurla yaşayacağı mesajını veren Sünni ve Aleviler, Nusayrilerin yaşadığı Lazkiye’nin Ceble ilçesinde bir dizi protesto düzenledi.

"DEFOL BURADAN İRAN, SURİYE HALKI BİRDİR"

İran'ın tekrar Suriye topraklarında söz sahibi olmak için fitilini ateşlemeye çalıştığı mezhep çatışması planı, Suriyelilerin tek çatı altında birleşmesiyle bozuldu.

Sünniler ve Alevilerin İran'a tepki göstermek için düzenlediği protestolarda, "Ya Ali ve Ya Ömer. Bu ülke yeniden inşa edilecek Defol buradan İran, Suriye halkı birdir tektir." sesleri yükseldi.