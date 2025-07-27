Suriyeli yetkili: Süveyda ilinden 150 bin sivil tahliye edildi

Suriye'nin başkenti Şam'da bir hükümet yetkilisi, Süveyda'daki insani duruma ilişkin bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen ateşkesin ardından Süveyda'ya şu ana kadar iki insani yardım konvoyunun giriş yaptığını belirten yetkili, bu konvoylarda yakıt, gıda ve tıbbi malzemelerin yer aldığını aktardı.

Yetkili, insani yardım çemberini genişletmek amacıyla yarın üçüncü bir yardım konvoyunun daha bölgeye ulaştırılacağını kaydetti.

YARDIMLAR ENGELLENİYOR, 150 BİN SİVİL DERA’YA TAHLİYE EDİLDİ

Süveyda'da Dürzi lider Hikmet el-Hecri'nin, Şam yönetimine bağlı hizmet ekiplerinin kente girişine izin vermediğini ifade eden hükümet yetkilisi, Hecri'nin çatışmalardan zarar gören sivillere gönderilen insani yardım konvoylarına el koyarak yardımları kendi grubuna ve ailesine dağıttığını vurguladı.

Süveyda'dan 150 bin sivilin Dera'ya tahliye edildiğini belirten yetkili, Dera ilinde ciddi bir "insani kriz" yaşandığını söyledi.

Yetkili, tahliye edilen sivillerin geçici barınma merkezleri ile okullardan dönüştürülen barınma alanlarına yerleştirildiğini dile getirdi.

Yetkili ayrıca, Hecri'nin Süveyda'ya yalnızca Suriye Arap Kızılayına ait araçların girişine izin verdiğini, bu nedenle yabancı yardım kuruluşlarıyla iletişimi genişletmeye ve yardımları yönlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLMEYEN "YÜZLERCE KİŞİ TOPLU MEZARLARA" DEFNEDİLDİ

Yetkili, istihbarat verilerine göre, çatışmalar ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden, kimliği tespit edilemeyen Bedevi siviller, aşiret savaşçıları ve İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan yüzlerce kişinin toplu mezarlara defnedildiğini belirtti.

Çatışmaların ilk günlerinde Hecri grubunun çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yaklaşık "1500 sivili rehin" aldığını aktaran yetkili, hükümet güçlerinin ya da aşiret savaşçılarının elinde hiçbir "sivil rehine" bulunmadığını vurguladı.

Şam yönetiminin "iyi niyet" göstergesi olarak Hecri grubundan tutulan 20 silahlı kişiyi serbest bıraktığını kaydeden yetkili, istihbarat verilerine göre Hecri'nin elinde İçişleri ve Savunma Bakanlığına bağlı yaklaşık 70 personelin esir olduğunu ve bunlardan yalnızca 7'sinin hayatta olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Süveyda'da Hecri grubunun 2023'te olduğu gibi bugün de "özerk bölge" talebinde bulunduğunu ifade eden yetkili, Hecri'nin özerklik kapsamında uçuşa yasak bölge ile Ürdün ile sınır kapısı istediğini vurguladı.

Yetkili, aşiret savaşçıları ve İsrail’in saldırılarında İçişleri Bakanlığına bağlı en az 200 emniyet mensubunun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Hükümet yetkilisi, Suriye halkının 14 yıldır devrik Esed rejimiyle süren savaştan yorulduğunu, ülkedeki sorunların devlet yönetiminde barış ve diyalog yoluyla çözüleceğine inandıklarını söyledi.