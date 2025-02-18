Suriye'nin antik kenti Palmira turizme kazandırılacak

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İç savaşta hasar alan Suriye'deki Antik Palmira kentinin turistler için yeniden cazip hale getirilmesi planlanıyor.

İpek Yolu üzerinde yer alan Palmira'yı iç savaş öncesinde ayda 150 bin kişi ziyaret ediyordu.

"Çölün Gelini" ismiyle anılıyor. UNESCO Dünya mirası listesinde yer alıyor.

DEAŞ SALDIRILARINDA YIKILDI

Pembe sütunlarıyla çölün ortasında yer alan Antik kent, bir yıla yakın süre DEAŞ kontrolünde kaldı.

Bu süre boyunca pek çok bölümünde büyük hasar meydana geldi. Müzesindeki belgeler ve heykeller yağma edildi.

YENİDEN TURİZME KAZANDIRILACAK

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Palmira'nın yeniden turizme kazandırılması için çalışmalar başladı.

UNESCO, daha önce Suriye'deki tarihi yerlerin onarılması için gerekli desteğin sağlanabileceğini duyurmuştu.

Ancak önce kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiği belirtiliyor.

SİSTEME KAYITLARI YAPILACAK

Uzmanların saha ziyaretlerinde, özellikle geçmiş savaşlardan veya geçmiş yıllardan kaynaklanan çökme ve çatlakların önlenmesi için hızlı müdahale edilmesi gereken yerlerin olduğu keşfedildi.

Konuşan arkeologlardan biri, "Müzelerdeki belgeler de yeniden kayıt altına alınmalı ve elektronik sisteme dahil edilmeli böylece eksiksiz ulusal verilere erişilebilmesi için sağlanmalı." ifadelerini kullandı.