Suriye'nin Humus ilinde toplu mezarda 16 ceset bulundu

Orta kesimlerinde bulunan Humus ilinde tespit edilen toplu mezarda yer alan 16 ceset, Esad'ın zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ülke genelinde araştırmalar devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 05.10.2025 09:50
Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de toplu mezarlar bulunmaya devam ediliyor.

Humus ilinde 16 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu toplu mezar tespit edildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, Muhram bölgesinde bir mağarada bulunan toplu mezardan, ekiplerin çalışmaları sonucu 16 ceset kalıntısı çıkarıldığı belirtildi

TOPLU MEZARLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Haberde, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde yürütülen arama tarama faaliyetleriyle benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği bildirildi.

