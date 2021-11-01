Suriye’nin kuzeyinde yaşam harekatla normale döndü

Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Resulayn ve Telabyad’ta halk 2 yıldır huzur içinde yaşıyor.

Türkiye tarafından 9 Ekim 2019’da PKK/YPG terör örgütüne yönelik Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 2 yıl geçti.

Harekatla terör örgütünün işgali altında olan Resulayn ve Telabyad temizlenmesiyle halk özgürlüklerine kavuştu.

BÖLGEYE HUZUR GELDİ

Harekatın üzerinden geçen 2 yılda bölgede yaşayan halk, Türkiye’nin de desteğiyle kısa süre içerisinde yaralarını sardı. Bölgede ticaret gelişirken terör örgütü tarafından kapatılan dükkan ve iş yerleri yeniden açıldı. Refah seviyesinin her geçen gün yükseldiği bölgede alt ve üst yapıdaki eksiklikler giderilirken eğitim ve sağlık alanında da bir çok yatırım gerçekleştirildi.

"HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLDU"

Barış Pınarı Harekatının ardından bölgenin terörden arındırıldığını söyleyen Resulayn esnaflarından Enes Muhammed Maccun, “Resulayn kapalı çarşıda esnafım. Bölgemizin terörden arındırılmasından sonra yaşam standartlarımız çok iyi oldu. Elektrik, su, temel ihtiyaçlarımız en iyi şekilde karşılanıyor. Burada hayat normale döndü diyebiliriz. Şartlar tam istediğimiz gibi oldu. Bizi özgürleştiren, bize bu imkanı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz.” dedi.