Suriye'nin sahil bölgelerindeki olaylara ilişkin Avustralya'dan değerlendirme

AA

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin sahil kesimindeki Tartus ve Lazkiye ile Humus şehirlerinde şiddet olayları meydana geldi.

Yaşananlar sonrası açıklamalar peş peşe gelirken bir açıklama da Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'dan geldi.

"TÜM TARAFLARI SİVİLLERİ KORUMAYA VE DİYALOĞU ÖNCELEMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Wong, X hesabından yaptığı açıklamada, Avustralya'nın, Suriye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarını kınadığını belirtti.

Suriye'de azınlık haklarını koruyan kapsayıcı bir yönetimin barış ve istikrarı sağlayabileceğini vurgulayan Wong, "Tüm tarafları sivilleri korumaya, itidalli davranmaya ve diyaloğu öncelemeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU

Suriye'de devrik Esad rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

OPERASYONLARDA EN AZ 50 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

Şara, 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurmuştu.