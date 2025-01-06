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Haber Merkezi

Esad rejiminin düştüğü Suriye'de normalleşme süreci devam ederken, Batı dünyası ülkede yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

Coğrafyası ve zengin topraklarıyla stratejik bir konumda bulunan Suriye, yeni hükümetin kurulması sürecinde üst düzey isimler tarafından ziyaret akınına uğruyor.

Son olarak yeni yönetimi, Avrupa Birliği'ni temsilen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ziyaret etmişti.

TOKALAŞMADILAR

Başkent Şam'da Ahmed eş-Şera tarafından kabul edilen ikili, Avrupalı kibrini gözler önüne seren bir davranışta bulundu.

Fransız Bakan, eş-Şera'nın uzattığı eli parmak uçlarıyla tutup geçiştirici bir selam verirken, Alman Bakan Bearbock ise liderin elini hiç sıkmadı.

Dünya basınında tepkiyle karşılaşan görüntülere eş-Şera, elini sadece kalbine götürerek tepki verdi.

FOTOĞRAFLARI BLURLANDI

Gerçekleşen görüşmelerin ardından Heyet Tahrir Şam, bakanların ziyaretine ilişkin fotoğraf paylaşımında bulundu.

Paylaşımda, eş-Şera'nın elini sıkmayı reddeden Alman Bakan Berarbock blurlanmış halde görüldü.

Dünya basınında bu hareket, Alman Bakanın profesyonellikten uzak anlayışına karşı bir tepki olarak yorumlandı.