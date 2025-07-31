Sürücüler dikkat! Almanya’da bu plakalarla trafiğe çıkmak yasaklandı!

Almanya’da son dönemlerde sürücüleri yakından ilgilendiren değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

Ülke genelinde yaşanan değişiklikler yalnızca trafikle değil aynı zamanda araç plakalarını kapsıyor.

Sürücülerin dikkat etmesi gereken bu detayların araç plakalarında yer alması cezai yaptırımla sonuçlanıyor.

90 euroya kadar çıkan bu cezalar bakın hangi plakaları kapsıyor…

EYALETE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Ülkede Trafik Kanunu ve Ceza Kataloğu kapsamında, ırkçı, ayrımcı ya da aşırı sağ ideolojilere göndermede bulunan harf ve sayı kombinasyonlarının plakada bulunması yasak. Ancak uygulamalar eyaletten eyalete farklılık gösterebiliyor.

Bazı eyaletler daha sıkı denetimler yaparken, bir bölgede kabul edilen bir plaka başka bir eyalette reddedilebiliyor. Bu nedenle sürücülere, özel plaka talebinde bulunmadan önce tescil dairelerine danışmaları tavsiye ediliyor.

Tescil daireleri, açıkça yabancı düşmanı, siyasi aşırılık içeren veya toplum ahlakına aykırı ifadeler barındıran plakaları onaylamıyor.

Yasak olan plakalar şu şekilde;

KZ (Konzentrationslager – toplama kampı),

HJ (Hitlerjugend – Hitler Gençliği),

NS (Nationalsozialismus – Nasyonal Sosyalizm),

SA / SS (Nazi paramiliter birlikleri),

SD (Sicherheitsdienst – Gizli Servis)

88 (alfabenin 8. harfi H'nin tekrarıyla “HH” – Heil Hitler anlamında)

Bunların yanı sıra “MO-RD” gibi şiddet çağrışımı yapan, küfürlü veya toplum değerlerini zedeleyen ifadeler de reddediliyor.