Sürücüler dikkat: Bu hatayı yapanın ehliyetine 12 saat el konulacak!

Dünya genelinde trafik güvenliği konusunda sıkı önlemler alınmaya devam ediyor. Belçika, trafikte alkollü araç kullanımını azaltmak amacıyla daha katı yaptırımları devreye alıyor.

Yetkililer, standartlaştırılmış uygulamanın hem caydırıcılığı artıracağını hem de yasal süreçteki belirsizlikleri ortadan kaldıracağını belirtiyor.

Yeni kuralın, özellikle gece trafiğinde ve hafta sonları artış gösteren alkollü araç kullanımıyla mücadelede etkili olması bekleniyor.

Düzenlemenin Avrupa genelindeki eğilimlere ve özellikle İskandinav ülkelerindeki sıkı alkol politikalarına dayandığı belirtildi.

12 SAAT EL KONULACAK!

Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Crucke tarafından duyurulan yeni düzenlemeye göre, alkol testinde pozitif sonuç veren her sürücünün ehliyetine otomatik olarak 12 saatliğine el konulacağını vurguladı.

Mevcut uygulamada, sürücünün durumuna göre 2, 3 veya 6 saat gibi değişken sürelerle geçici sürüş yasakları uygulanıyordu.

Ancak bu yeni düzenlemeyle farklı uygulamalara son verilerek tüm vakalar için tek tip ve net bir prosedür hayata geçirilmiş olacak.