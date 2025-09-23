Sürücüler dikkat: Çekya yollarında yeni trafik levhası görüldü! İşte, anlamı…

Avrupa ülkelerinde son zamanlarda kullanıma yeni başlanan levhalar gündeme geliyor. Son olarak Çekya’da yakın zamanda kullanılmaya başlanan yeni trafik levhası merak uyandırdı.

Uygulamaya giren yeni trafik levhası, yeşil zemin üzerine konumlanan “N11” ifadesi ve ok işaretiyle dikkat çekiyor.

Otoyollarda konumlanan bu yeni tabelanın ne anlama geldiği ise sürücüler tarafından merak ediliyor. Bakın otoyollarda konumlanan bu yeni tabela ne anlama geliyormuş...

LATERNATİF GÜZERGAH BİLGİSİ VERİYOR

Yeni trafik tabelalarında yer alan “N” harfi, sürücülere kaza, yol çalışması veya kapanma gibi durumlarda kullanabilecekleri alternatif güzergâhları gösteriyor.

Yeşil arka planlı bu tabelalarda yol numarası, yön okları ve bazen hedef bölge bilgisi yer alıyor. Böylece sürücüler, ana güzergâhta trafik sıkışıklığına girmeden yollarına devam edebiliyor.

“N” işaretli yollar genellikle otoyol çıkışlarından başlayarak sürücüleri yerel yollar üzerinden yeniden ana güzergâha yönlendiriyor.

“Náhradní trasy” adı verilen bu kalıcı alternatif güzergâh sistemi, öncelikli olarak binek araçlar için tasarlanmış olsa da engel bulunmayan rotalarda kamyonların da kullanımına açık durumda.

Özellikle tatil dönemlerinde büyük önem taşıyan sistem, geçmişte saatlerce süren trafik felçlerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

ZORUNLU HALE GELEBİLİR

Uzmanlar, yeşil “N” tabelalarının resmi trafik sistemine dahil olduğunu vurgulayarak sürücülerin bu işaretlere uyması gerektiğini belirtiyor.

İlerleyen dönemde bu tabelaların zorunlu hale gelmesi ve dikkate almayanlara yasal yaptırım uygulanması da gündemde.